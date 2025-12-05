В боях за Красноармейск российские военные зашли в тыл ВСУ и устроили хаос

Российские бойцы зашли в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Красноармейск и устроили хаос в их рядах. Об этом сообщил командир штурмового отряда Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Ходыкин на видео от Министерства обороны, его слова приводит ТАСС.

Ходыкин выразил благодарность командиру полка за то, что он помогал военным и поверил в них, а также давал им волю. «Он говорил: "Действуй здесь, попробуй". И получилось. Он радовался за нас. Нам повезло, что мы их обошли и внесли неразбериху в их ряды», — рассказал боец.

Он добавил, что многие украинские военнослужащие сдавались в плен, передавая российским бойцам ценную информацию о местоположении и маршрутах передвижения формирований ВСУ.

Кроме того, подчеркнул Ходыкин, важную роль при освобождении города сыграл высокий уровень взаимодействия между российскими подразделениями, а также уровень подготовки военнослужащих.

Вечером 1 декабря стало известно, что российская армия освободила Красноармейск, а также Волчанск — стратегически важный для обороны ВСУ город.