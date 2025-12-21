Песков рассказал о переговорах Дмитриева в США

Песков: Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом и Европой. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Дмитриев должен сработать на прием, он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами», — сказал он.

По его словам, президент России Владимир Путин ничего не передавал через Дмитриева американским представителям.

В субботу, 20 декабря, в Майами начались переговоры по украинскому урегулированию между Россией и США. 21 декабря переговоры продолжились.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя ход переговоров, заявил, что Россия ожидает от США соблюдения достигнутых на саммите в Анкоридже договоренностей при обсуждении украинского урегулирования.