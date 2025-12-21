Реклама

16:59, 21 декабря 2025Мир

Помощник Путина раскрыл ожидания от США

Ушаков: Россия ожидает от США соблюдения достигнутых в Анкоридже договоренностей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россия ожидает от США соблюдения достигнутых на саммите в Анкоридже договоренностей при обсуждении украинского урегулирования. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Чтобы американцы и все остальные соблюдали те договоренности, которые были достигнуты, в частности, в Анкоридже. Ну и на других переговорах тоже», — сказал он в ответ на вопрос об ожиданиях Москвы по итогам переговоров в Майами.

Ранее Ушаков высказался о перспективе проведения встречи представителей России, США и Украины. По его словам, пока такая инициатива не обсуждалась всерьез.

В субботу, 20 декабря, в Майами начались переговоры по украинскому урегулированию между Россией и США. В них приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять главы Белого дома Джаред Кушнер и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

