«Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев завершил первый день переговоров по Украине в Майами

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Его слова приводят РИА Новости.

Дискуссии проходят конструктивно Кирилл Дмитриев Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ

Политик отметил, что они продолжатся 21 декабря.

Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря

В ночь на 20 декабря по московскому времени президент США Дональд Трамп объявил о следующем этапе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Глава Белого дома отметил, что собирается на короткое время во Флориду, где «запланировано много встреч». В частности, американский лидер встретится с представителями страховых компаний, чтобы обсудить возможность снижения тарифов.

20 декабря в страну прибыл Дмитриев. Сразу из аэропорта политик отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.

Дмитриев ответил на слухи вокруг визита

Помимо этого, Дмитриев отметил, что статья газеты The Wall Street Journal (WSJ) о якобы влиянии России на участие Стивена Уиткоффа в переговороном процессе по урегулированию украинского кризиса и стремлении страны склонить его на свою сторону является фейком.

По данным издания, Москва намеревалась привлечь именно Уиткоффа к мирному процессу, ради этого ему якобы предложили обменять экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля на россиянина Александра Винника. Кроме того, в статье указано, что Уиткоффа попросили приехать в Россию без сопровождения.

Еще один удар фейком WSJ по миру. <...> Россия не предлагала обмен Фогеля (инициировали его США). Россия никогда не просила Уиткоффа путешествовать в одиночку (всегда с американской охраной). Ни икры, ни подарков Кирилл Дмитриев Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ

По словам Дмитриева, такие публикации с «отчаянными нападками» на миротворцев говорят о том, что мир приближается, из-за чего ряд западных стран стремится подорвать мирные дискуссии. Однако, считает политик, они возымеют обратный эффект и укрепят общую решимость поддерживать мир и безопасность.

Между тем, глава РФПИ охарактеризовал Уиткоффа как великого миротворца.

У поджигателей войны большие медиабюджеты и низкая мораль. Позор WSJ Кирилл Дмитриев Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ

В ходе переговоров обсуждалась не только Украина

По завершении дискуссии Дмитриев заявил, что Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике. Полноценного комментария политик не дал — опубликовал лишь соответствующий пост в соцсети Х.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает инициативу Соединенных Штатов по проведению трехсторонней встречи с участием представителей России, Украины и США.

Украинский глава подчеркнул, что не ожидает от такой встречи прорыва, однако отметил, что Украина поддержит диалог в таком формате, если результатом станут подготовка встречи лидеров или обмены пленными.