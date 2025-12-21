Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:58, 21 декабря 2025Мир

«Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев завершил первый день переговоров по Украине в Майами

Дмитриев заявил, что переговоры по Украине в Майами проходят конструктивно
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Его слова приводят РИА Новости.

Дискуссии проходят конструктивно

Кирилл ДмитриевСпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ

Политик отметил, что они продолжатся 21 декабря.

Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря

В ночь на 20 декабря по московскому времени президент США Дональд Трамп объявил о следующем этапе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Глава Белого дома отметил, что собирается на короткое время во Флориду, где «запланировано много встреч». В частности, американский лидер встретится с представителями страховых компаний, чтобы обсудить возможность снижения тарифов.

Материалы по теме:
«Появление семейных кланов неизбежно» Дети Дональда Трампа помогают ему править страной. Кто из них станет новым президентом США?
«Появление семейных кланов неизбежно»Дети Дональда Трампа помогают ему править страной. Кто из них станет новым президентом США?
7 декабря 2025
«Все закончится на поле боя» Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
«Все закончится на поле боя»Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
2 декабря 2025

20 декабря в страну прибыл Дмитриев. Сразу из аэропорта политик отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.

Дмитриев ответил на слухи вокруг визита

Помимо этого, Дмитриев отметил, что статья газеты The Wall Street Journal (WSJ) о якобы влиянии России на участие Стивена Уиткоффа в переговороном процессе по урегулированию украинского кризиса и стремлении страны склонить его на свою сторону является фейком.

По данным издания, Москва намеревалась привлечь именно Уиткоффа к мирному процессу, ради этого ему якобы предложили обменять экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля на россиянина Александра Винника. Кроме того, в статье указано, что Уиткоффа попросили приехать в Россию без сопровождения.

Еще один удар фейком WSJ по миру. <...> Россия не предлагала обмен Фогеля (инициировали его США). Россия никогда не просила Уиткоффа путешествовать в одиночку (всегда с американской охраной). Ни икры, ни подарков

Кирилл ДмитриевСпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ

По словам Дмитриева, такие публикации с «отчаянными нападками» на миротворцев говорят о том, что мир приближается, из-за чего ряд западных стран стремится подорвать мирные дискуссии. Однако, считает политик, они возымеют обратный эффект и укрепят общую решимость поддерживать мир и безопасность.

Между тем, глава РФПИ охарактеризовал Уиткоффа как великого миротворца.

У поджигателей войны большие медиабюджеты и низкая мораль. Позор WSJ

Кирилл ДмитриевСпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ

В ходе переговоров обсуждалась не только Украина

По завершении дискуссии Дмитриев заявил, что Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике. Полноценного комментария политик не дал — опубликовал лишь соответствующий пост в соцсети Х.

Материалы по теме:
«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем» Главные заявления Путина на прямой линии
«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем»Главные заявления Путина на прямой линии
19 декабря 2025
«Зеленского сменят через полгода» Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
«Зеленского сменят через полгода»Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
29 ноября 2025

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает инициативу Соединенных Штатов по проведению трехсторонней встречи с участием представителей России, Украины и США.

Украинский глава подчеркнул, что не ожидает от такой встречи прорыва, однако отметил, что Украина поддержит диалог в таком формате, если результатом станут подготовка встречи лидеров или обмены пленными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев завершил первый день переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Заморозку российских активов назвали воровством

    Россиянам рассказали о получении бесплатных путевок в санатории

    В России отреагировали на возможное вступление еще одной страны в НАТО

    С сайта Минюста США пропали документы по делу Эпштейна

    Россия продала Китаю один драгметалл на рекордную за все время сумму

    Российский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

    Пленный пожаловался на обман со стороны командования ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok