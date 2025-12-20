Трамп анонсировал поездку в место проведения переговоров по Украине

Трамп заявил, что собирается во Флориду для проведения рабочих встреч

Президент США Дональд Трамп объявил о следующем этапе переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Его выступление транслирует YouTube-канал Белого дома.

Он отметил, что собирается на короткое время во Флориду, где «запланировано много встреч». В частности, американский лидер встретится с представителями страховых компаний, чтобы обсудить возможность снижения тарифов.

Такое заявление он сделал на фоне сообщений о том, что в ближайшие выходные представители Москвы и Вашингтона встретятся для новых переговоров по Украине. Это должно случиться в Майами, сообщало Politico. Американскую сторону будут представлять специальный посланник администрации президента США Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.