Дмитриев оценил переговоры в Майами по Украине

Дмитриев заявил, что переговоры в Майами по Украине проходят конструктивно

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом политик рассказал журналистам, пишет РИА Новости.

Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, 20 декабря. Сразу из аэропорта он отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.

«Дискуссии проходят конструктивно», — отметил глава РФПИ.

Дмитриев проведет в Майами ближайшие выходные. Переговоры продолжатся в воскресенье.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике. Об этом политик написал в своих соцсетях.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил о следующем этапе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Американский президент отметил, что собирается на короткое время во Флориду, где «запланировано много встреч».

