Зеленский одобрил идею о трехсторонней встрече с Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает инициативу Соединенных Штатов по проведению трехсторонней встречи с участием представителей России, Украины и США. Его речь опубликовал телеканал «Новости.LIVE» в Telegram-канале.

Украинский глава подчеркнул, что не ожидает от такой встречи прорыва, однако отметил, что Украина поддержит диалог в таком формате, если результатом станут подготовка встречи лидеров или обмены пленными.

20 декабря президент США Дональд Трамп объявил о следующем этапе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Американский президент отметил, что собирается на короткое время во Флориду, где «запланировано много встреч».