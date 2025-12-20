Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 20 декабря 2025Мир

Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом

Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Майами на переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило ТАСС.

Предположительно, кортеж Дмитриева из аэропорта направится сразу на переговорную площадку.

Ранее Дмитриев сообщил, что на встрече с членом Палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной обсуждалась идея строительства тоннеля между Россией и Аляской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские власти испугались». В небе над Киевом заметили флаг России. Что об этом известно?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В МВД раскрыли предварительную причину гибели подростка в Химках

    Киркоров впервые прокомментировал слухи о родстве с Кендалл Дженнер

    Маск установил новый рекорд по размеру состояния

    Появились подробности биографии погибшего в Химках подростка

    Зеленский одобрил идею о трехсторонней встрече с Россией и США

    Детский омбудсмен подтвердила информацию о гибели подростка в Химках

    Новые кадры мощных прилетов двух «Гераней» появились в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok