Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Майами на переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило ТАСС.
Предположительно, кортеж Дмитриева из аэропорта направится сразу на переговорную площадку.
Ранее Дмитриев сообщил, что на встрече с членом Палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной обсуждалась идея строительства тоннеля между Россией и Аляской.