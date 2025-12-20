Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом

Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Майами на переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило ТАСС.

Предположительно, кортеж Дмитриева из аэропорта направится сразу на переговорную площадку.

Ранее Дмитриев сообщил, что на встрече с членом Палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной обсуждалась идея строительства тоннеля между Россией и Аляской.

