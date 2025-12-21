Реклама

Помощник Путина высказался о встрече представителей России, США и Украины

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Идея о проведении трехсторонней встречи с участием представителей России, США и Украины пока не обсуждалась всерьез и не прорабатывается. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке, насколько я знаю», — отметил он.

До этого проведение соответствующих переговоров поддержал президент Украины Владимир Зеленский. При этом он подчеркнул, что не ожидает прорыва в переговорах от такого шага.

В субботу, 20 декабря, в Майами стартовал новый раунд переговоров по украинскому урегулированию между Россией и Украиной. В них приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять главы Белого дома Джаред Кушнер и Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

