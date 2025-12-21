Реклама

18:18, 21 декабря 2025Мир

Дмитриев прибыл на переговоры с Уиткоффом и Кушнером по Украине

Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров с Уиткоффом и Кушнером по Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / Pool / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры будут вестись со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

В субботу, 20 декабря, в Майами начались переговоры по украинскому урегулированию между Россией и США.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя ход переговоров, заявил, что Россия ожидает от США соблюдения достигнутых на саммите в Анкоридже договоренностей при обсуждении украинского урегулирования

