Россия
10:49, 21 декабря 2025Россия

Пропавших в Самарской области детей нашли

Четверых детей, пропавших в Самарской области, нашли
Юлия Юткина
Фото: ilikeyellow / Shutterstock / Fotodom  

В Самарской области нашли детей, пропавших вечером 20 декабря. Об этом сообщило МВД региона.

В ведомстве сообщили, что противоправные действия в отношении малолетних не совершались.

Десятилетние Рома О., Диана С., Вика У. и ее пятилетняя сестра Саша У. исчезли в поселке Безенчук. По словам одноклассников Вики и Саши, их родители выпивают. Из-за этого Вика часто сбегала из дома.

В последний раз она уходила на две недели, тогда ее нашли у подруги. Сначала предполагалось, что Вика могла попробовать сбежать с сестрой, попросив помощи у друзей по двору — Дианы и Ромы. Позже появилась информация, что дети задержались на прогулке, а потом пошли в местный храм Пантелеимона Целителя и остались там ночевать.

