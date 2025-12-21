Четверо российских детей вышли погулять и пропали

В Самарской области пропали четверо детей

В Самарской области идут поиски четверых детей. Об этом издание Baza пишет в Telegram-канале.

Десятилетние Рома О., Диана С., Вика У. и ее пятилетняя сестра Саша У. вышли погулять в поселке Безенчук вечером 20 декабря. В последний раз их видели на детской площадке в районе Советской улицы. С того момента они пропали.

В половине девятого утра дети все еще не вернулись домой и родители Вики и Саши забили тревоги. Сначала они искали детей сами, предполагали, что те могли зайти в магазин неподалеку. Однако их ожидания не оправдались.

Сейчас детей ищу сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, Росгвардия и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в России за год пропали почти 900 детей. Из них живыми нашлись 839 детей, 25 несовершеннолетних остаются в розыске, больше 20 спасти не удалось.