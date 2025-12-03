Названо число пропавших за год в России детей

В России за год пропали почти 900 детей. Такое число назвала «Газете.ru» команда приложения «Где мои дети», которая реализует проект совместно с Ассоциацией «Поиск пропавших детей».

В организации отметили, что свыше 20 несовершеннолетних спасти не удалось. Из 885 пропавших нашлись живыми 839 детей, 25 несовершеннолетних остаются в розыске.

Больше всего исчезновений было зарегистрировано в мае — 124 случая, а также в июне — 90 и марте — 82. В январе пропадало меньше всего детей — 54.

По итогам 2025 года больше всего ориентировок на поиск пропавших детей поступило из Приморского края. Всего там было зафиксировано 203 случая.

На втором месте оказалась Свердловская область — 70 случаев, далее следует Кемеровская область — 64 случая. В Москве и Подмосковье за год пропали 30 несовершеннолетних.

