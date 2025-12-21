Стали известны подробности исчезновения четверых детей в Самарской области

Baza: Пропавшие в Самарской области сестры выросли в пьющей семье

Сестры Вика и Саша, пропавшие в Самарской области 20 декабря, выросли в пьющей семье. Об этом стало известно изданию Baza.

Десятилетние Рома О., Диана С., Вика У. и ее пятилетняя сестра Саша У. исчезли в поселке Безенчук. Компания детей вышла на улицу около 13:00 20 декабря. К 20:30 они так и не пришли домой.

По словам одноклассников Вики и Саши, их родители выпивают. Из-за этого Вика часто сбегала из дома. В последний раз она уходила на две недели, тогда ее нашли у подруги. В этот раз Вика могла забрать с собой младшую сестру.

Одноклассники Вики поделились и другими подробностями ее жизни. Отмечается, что девочка учится в школе на двойки и тройки. Другие пропавшие дети — Рома и Диана — ее друзья по двору.

Ранее сообщалось, что безенчукский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех малолетних детей. В нем описаны признаки преступления, предусмотренные в пунктах «а» и «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего).