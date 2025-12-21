Возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением четырех российских детей

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения четырех детей

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения четырех малолетних детей. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Самарской области в своем Telegram-канале.

Безенчукский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в пунктах «а» и «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего).

Поводом стала пропажа четверых детей — 10-летнего мальчика и трех девочек в возрасте от 5 до 11 лет. 20 декабря они ушли гулять и все еще не вернулись домой.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления.

Ранее сообщалось, что двоих мальчиков пяти и шести лет, увезенных отцом от матери из Екатеринбурга, нашли в глухой деревне в Калужской области. Предполагается, что мужчина страдает от серьезного психического расстройства.