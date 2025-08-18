Увезенных от россиянки детей пяти и шести лет нашли в глухой деревне за тысячу километров

Двоих мальчиков пяти и шести лет, увезенных отцом от матери из Екатеринбурга, нашли в глухой деревне в Калужской области. Об этом пишет Ni Mash в Telegram.

По информации издания, у мужчины может быть психическое расстройство, из-за чего бывшая супруга разрешала ему видеться с детьми только в присутствии других взрослых. В начале августа россиянин в тайне от женщины увез сыновей под предлогом поездки на дачу к бабушке. Изначально предполагалось, что они уехали в Нижегородскую область, куда и направились полицейские по наводке водителя, якобы перевозившего несовершеннолетних с отцом.

В результате выяснилось, что дети оказались в Калужской области, которая находится на расстоянии более тысячи километров от Екатеринбурга. Об этом их матери сообщили полицейские. При встрече мальчики рассказали, что отец хотел увезти их навсегда. При этом суд решил, что они должны жить с матерью, подчеркивает канал.

