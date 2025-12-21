Россиянам раскрыли безопасное количество мандаринов в день

Врач Белоусова посоветовала съедать не более двух-трех мандаринов в день

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова рассказала о том, сколько мандаринов можно съесть в день без вреда для здоровья, а также о том, кому стоит ограничить потребление этих фруктов. Безопасное количество цитрусовых она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять минимум 400 граммов различных овощей и фруктов, что соответствует примерно пяти порциям по 80 граммов. Для полноценного и сбалансированного рациона важно поддерживать разнообразие, поэтому оптимальной и при этом безопасной нормой мандаринов в сутки будет не более двух-трех плодов», — посоветовала врач.

При этом, по ее словам, важно учитывать некоторые правила употребления мандаринов. Например, не стоит есть эти фрукты на пустой желудок из-за их значительной кислотности, способной раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта.

Также Белоусова призвала ограничить потребление этих фруктов при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, чтобы избежать их обострения. Людям с сахарным диабетом стоит включать в меню мандарины в небольшом количестве, так как они провоцируют повышение уровня сахара в крови, добавила врач.

Ранее диетолог Дженни Чише предупредила о скрытой опасности мандаринов. Для сохранения товарного вида эти цитрусовые обрабатывают химикатами, которые в большом количестве могут навредить здоровью.