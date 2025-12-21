Реклама

02:44, 21 декабря 2025Бывший СССР

Российские дроны продолжили атаки моста в Одесской области

БПЛА «Герань-2» продолжают атаку моста в населенном пункте Маяки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань-2» продолжают атаку моста в населенном пункте Маяки Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

Отмечается, что данный мост соединяет юг области с основной частью региона и обеспечить логистику с Румынией.

«Кроме того, противник пытается наводить понтонные переправы через реку Днестр в качестве вынужденной альтернативы мосту, но и по ним прилетают дроны», — говорится в сообщении.

19 декабря Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по мосту через Днестр в селе Маяки Одесской области. Переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину — с Молдавией и Румынией.

