Бывший СССР
11:53, 21 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о беременных женщинах в рядах ВСУ

В рядах спецбатальона ВСУ «Шквал» оказались беременные женщины из колоний
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: OLEH SLEPCHENKO / Shutterstock / Fotodom  

В рядах спецбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал» оказались беременные женщины из колоний. Об этом стало известно из заявления анонимного источника ТАСС в российских силовых структурах.

По сообщению собеседника агентства, это произошло из-за того, что служба в ВСУ не предусматривает декретного отпуска.

Законодатели не предусмотрели возможности декретного отпуска, хотя подразделения набирают заключенных женщин. Как оказалось, в "Шквале" (...) были беременные женщины-осужденные

источник ТАСС

Ранее сообщалось, что Украина бросила на сложный участок СВО редкую технику из тайной поставки — турецкую бронемашину Cobra. Подобная техника не считается полноценной боевой машиной и используется лишь как слабо защищенный транспорт.

