Стало известно о беременных женщинах в рядах ВСУ

В рядах спецбатальона ВСУ «Шквал» оказались беременные женщины из колоний

В рядах спецбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал» оказались беременные женщины из колоний. Об этом стало известно из заявления анонимного источника ТАСС в российских силовых структурах.

По сообщению собеседника агентства, это произошло из-за того, что служба в ВСУ не предусматривает декретного отпуска.

Законодатели не предусмотрели возможности декретного отпуска, хотя подразделения набирают заключенных женщин. Как оказалось, в "Шквале" (...) были беременные женщины-осужденные источник ТАСС

