Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 18 декабря 2025Россия

Украина бросила на сложный участок СВО редкую технику из тайной поставки

ВСУ попытались использовать против ВС России редкую турецкую бронемашину Cobra
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Artinmaxharri19 / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск редкую турецкую бронемашину Cobra. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, эту технику ВСУ попытались использовать на сложном для Украины участке специальной военной операции (СВО) — в районе действия группировки войск «Запад» Вооруженных сил России. Бойцы этого соединения уничтожили упомянутый броневик, а также американский бронетранспортер М113 и 13 автомобилей. Кроме того, на этом направлении ВСУ потеряли около двухсот бойцов.

Материалы по теме:
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Как утверждают профильные СМИ, броневики Cobra были переданы ВСУ в рамках тайной, необъявленной публично турецкой поставки. О том, что эта техника встанет на вооружение Украины стало известно лишь благодаря случайности — ее заметили во время переброски через Румынию. Подобная техника не считается полноценной боевой машиной и используется лишь как слабо защищенный транспорт.

Бронеавтомобиль Cobra редко встречался в сводках Минобороны, с начала спецоперации он встречался лишь пять раз, а впервые уничтожен был лишь в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали на том же направлении боевых действий «ветерана» Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В Европе допустили развал Украины

    Раскрыта судьба «Человека-паука» с заседания по делу Долиной

    Польского президента обвинили в нарушении Конституции из-за Зеленского

    У берегов Китая скопились танкеры с российской нефтью

    Госдума одобрила изменения для переехавших самозанятых таксистов

    ПСЖ распродал все футболки Сафонова

    В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с несовершеннолетним собеседником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok