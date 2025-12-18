ВСУ попытались использовать против ВС России редкую турецкую бронемашину Cobra

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск редкую турецкую бронемашину Cobra. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, эту технику ВСУ попытались использовать на сложном для Украины участке специальной военной операции (СВО) — в районе действия группировки войск «Запад» Вооруженных сил России. Бойцы этого соединения уничтожили упомянутый броневик, а также американский бронетранспортер М113 и 13 автомобилей. Кроме того, на этом направлении ВСУ потеряли около двухсот бойцов.

Как утверждают профильные СМИ, броневики Cobra были переданы ВСУ в рамках тайной, необъявленной публично турецкой поставки. О том, что эта техника встанет на вооружение Украины стало известно лишь благодаря случайности — ее заметили во время переброски через Румынию. Подобная техника не считается полноценной боевой машиной и используется лишь как слабо защищенный транспорт.

Бронеавтомобиль Cobra редко встречался в сводках Минобороны, с начала спецоперации он встречался лишь пять раз, а впервые уничтожен был лишь в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали на том же направлении боевых действий «ветерана» Второй мировой войны.