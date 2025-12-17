Реклама

15:33, 17 декабря 2025Россия

Украина бросила на сложное направление СВО «ветерана» Второй мировой войны

ВСУ бросили против ВС РФ прозванную ветераном Второй мировой войны гаубицу M114
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск прозванную ветераном Второй мировой войны гаубицу M114. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве журналистам, это вооружение было уничтожено на сложном для ВСУ направлении специальной военной операции (СВО) — в Харьковской области. Гаубицу подбили бойцы группировки войск «Запад». Кроме этого вооружения российские войска уничтожили три американских бронемашины HMMWV и еще одну гаубицу производства США — М777.

Гаубица М114 — довольно редкое вооружение в ВСУ. С начала СВО она встречалась в сводках оборонного ведомства лишь 15 раз. Эти гаубицы были разработаны и встали на вооружение армии США в 1941 году, и пик их производства пришелся на 1944 год.

Ранее сообщалось, что боец СВО смог вызволить из «плена» ВСУ российскую технику с помощью хитрого изобретения.

