14:16, 17 декабря 2025Россия

Минобороны вновь объявило о занятии Купянска

Глава МО Белоусов: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный Купянск
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Минобороны вновь объявило о занятии Купянска. Это следует из выступления главы Минобороны России Андрея Белоусова на расширенном заседании коллегии ведомства, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам Белоусова, этот стратегически важный город взяли под контроль бойцы группировки войск «Запад». Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вернуть Купянск, однако эти попытки безуспешны.

Первым о занятии Купянска президенту Владимиру Путину докладывал начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Это произошло еще 20 ноября. После этого Минобороны сообщило о разрозненных группах ВСУ, оказавшихся в городе.

У городской стелы на выезде из города записал видео Владимир Зеленский. Он заявил, что украинские войска «здесь добиваются результатов».

