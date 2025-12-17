Реклама

15:11, 17 декабря 2025Россия

Боец СВО смог вызволить из «плена» ВСУ российскую технику с помощью хитрого изобретения

RT: Боец СВО вытащил застрявший на позициях ВСУ дрон, используя три предмета
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) смог вызволить из «плена» Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскую технику с помощью хитрого изобретения. Его историю публикует RT.

По данным канала, один из российских дронов застрял на позициях противника. Военнослужащему СВО удалось вытащить «птичку». Для этого он использовал еще один беспилотник, веревку и распечатанную на 3D-принтере клешню.

В беседе с изданием боец с позывным Малыш отметил, что ВСУ стали чаще использовать мирных жителей в качестве «живого щита». «Нас найти не могут и буквально прячутся за мирными жителями. И своими подлыми действиями усложняют работу кратно», — сказал российский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что другой российский военный хитростью уничтожил американскую БМП Bradley на СВО. Чтобы достичь цели, оператор направил дрон не в лоб, а по хитрой дуге, используя неровности местности.

