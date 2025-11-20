Россия
08:51, 20 ноября 2025Россия

Российский военный уничтожил американскую БМП Bradley на СВО с помощью одной хитрости

Минобороны: Боец ВС РФ уничтожил Bradley при помощи маневрирования дроном
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский военный уничтожил американскую бронированную машину пехоты (БМП) Bradley на специальной военной операции (СВО) на Украине с помощью одной хитрости маневрирования дроном. Об этом сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, российскому разведчику удалось засечь движение на стыке поля и лесополосы. БМП осторожничала, прячась за деревьями и делая короткие рывки.

Чтобы достичь цель, оператор направил дрон не в лоб, а по хитрой дуге, используя складки местности. Цель была поражена.

Ранее сообщалось, что бойцы 42-й гвардейской дивизии на подбитой боевой машине пехоты выполнили задачу в Запорожской области и на горящей машине вернулись обратно к своим позициям. Этот момент попал на видео.

