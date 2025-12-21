Политтехнолог Солонников объяснил стремление Макрона к переговорам с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон задумал провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным из-за своей несостоятельной внутренней политики. Об этом изданию «Абзац» заявил политтехнолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Стремление Макрона к международным переговорам эксперт объяснил тем, что он не может решить проблемы внутри страны. «Во Франции бюджет не согласован, правительственная чехарда и много других сложностей. По всем опросам, он наихудший из президентов Пятой республики», — пояснил Солонников.

По словам политтехнолога, Европа уверена, что Москву нужно склонить к капитуляции. Лидеры европейских стран считают, что Россия якобы не может так долго вести конфликт, поэтому должна подписать мирный план на их условиях. Макрон, как подчеркивает Солонников, предполагает, что у Евросоюза сильная позиция, поэтому хочет вести переговоры от его лица.

Ранее сообщалось, что администрация президента Франции Эммануэля Макрона планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшие дни. Париж подтвердил, что намерен и далее поддерживать контакты с Москвой.