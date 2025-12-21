Реклама

15:36, 21 декабря 2025Мир

Раскрыты действия Макрона по восстановлению диалога с Россией

AFP: Макрон планирует определить формат для диалога с Россией в ближайшие дни
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшие дни. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«В ближайшие дни мы определим оптимальный формат для начала этого процесса», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как уточняет агентство, Париж также подтвердил, что намерен и далее поддерживать контакты с Москвой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с Макроном. Он уточнил, что если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.

19 декабря Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов.

