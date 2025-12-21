Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:17, 21 декабря 2025Бывший СССР

Украинские власти эвакуировали людей из приграничья на фоне быстрого продвижения ВС России

Глава Сумской ОВА Григоров: Часть жителей Краснопольской общины эвакуировали
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские власти эвакуировали часть жителей Краснопольской общины Сумской области, расположенной у границы с Россией. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в своем Telegram-канале.

«Сегодня из Краснопольской общины бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации», — написал он.

По словам чиновника, вывезенных людей доставили в транзитный центр. Он подчеркнул, что эти люди сами подали заявки об эвакуации.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил о быстром продвижении российских войск в Краснопольском районе Сумской области. По его словам, бойцы Вооруженных сил России смогли занять населенные пункты Грабовское и Рясное на этом направлении благодаря туману и изморози.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Удар по стратегически важному мосту в Одесской области попал на видео

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Стало известно о скандале с ахматовцем с поддельной звездой Героя России

    Возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением четырех российских детей

    В США заявили о мечтах ЦРУ о войне России с НАТО

    Стало известно о час детонировавшем в главном укрепрайоне ВСУ в Донбассе объекте

    Названа суточная норма потребления майонеза

    В Госдуме некоторым россиянам захотели помочь с погашением ипотеки

    В Кремле заявили о готовности Путина к одной встрече

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok