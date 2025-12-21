Украинские власти эвакуировали людей из приграничья на фоне быстрого продвижения ВС России

Глава Сумской ОВА Григоров: Часть жителей Краснопольской общины эвакуировали

Украинские власти эвакуировали часть жителей Краснопольской общины Сумской области, расположенной у границы с Россией. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в своем Telegram-канале.

«Сегодня из Краснопольской общины бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации», — написал он.

По словам чиновника, вывезенных людей доставили в транзитный центр. Он подчеркнул, что эти люди сами подали заявки об эвакуации.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил о быстром продвижении российских войск в Краснопольском районе Сумской области. По его словам, бойцы Вооруженных сил России смогли занять населенные пункты Грабовское и Рясное на этом направлении благодаря туману и изморози.