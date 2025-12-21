Реклама

Экономика
09:27, 21 декабря 2025Экономика

В Госдуме некоторым россиянам захотели помочь с погашением ипотеки

В Госдуме предложили увеличить выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Юлия Юткина
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России предложили увеличить выплаты многодетным семьям, чтобы помочь им с погашением ипотеки. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму, пишет ТАСС.

Авторы инициативы захотели изменить действующий механизм господдержки. Согласно их предложению, размер выплаты при рождении третьего или последующего ребенка будет составлять не более 6,4 процента от суммы ипотечного кредита, но не менее 550 тысяч рублей. Сейчас она равна 450 тысячам рублей.

По словам депутатов, такой подход должен будет учитывать подорожание жилья и общую инфляцию, не создавая резкого роста бюджетных расходов. Они предложили, чтобы база для расчета поддержки определялась исходя из фактического размера ипотечной задолженности семьи на момент обращения.

«Для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой помощь становится более соразмерной их реальным обязательствам», — объяснил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев из партии «Справедливая Россия». Законопроект подготовили по итогам прямой линии президента.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что для замедления роста цен на недвижимость в России должна повыситься производительность труда в этой сфере. Такого удорожания, которое наблюдалось в этом сегменте в предыдущие годы, по ее словам, быть не должно.

