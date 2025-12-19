Набиуллина назвала способ снизить жилищную инфляцию

Набиуллина: Для замедления цен на жилье нужен рост производительности в сегменте

Для замедления роста цен на недвижимость в России должна повыситься производительность труда в этой сфере. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, слова которой приводит РИА Новости.

«Конечно, должна повышаться производительность труда в самом жилищном секторе», — подчеркнула глава Банка России. Такого удорожания, которое наблюдалось в этом сегменте в предыдущие годы, по ее словам, быть не должно.

При этом в 2025 году рост цен на новостройки замедлился по сравнению с 2024-м, напомнила Набиуллина. В пример она привела положение дел на юге России, в Краснодарском крае: стоимость жилья там увеличилась на 4,3 процента, и рост оказался ниже инфляции (по итогам года она, как ранее было заявлено, составит порядка 6 процентов).

Спрос на жилье со стороны россиян руководитель регулятора назвала «достойным». Квартиры, по ее словам, приобретаются не только в ипотеку, но и с участием других схем.

Ранее эксперты, опрошенные РИА Новости, спрогнозировали, что снижение ключевой ставки может подогреть спрос на жилье в 2026 году. В «Циан» при этом допустили, что наибольший пик интереса возникнет во второй половине следующего года. К концу 2026-го интерес к квартирам на «первичке» может вырасти до 10-15 процентов, а на «вторичке» до 5-7.