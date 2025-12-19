Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

РИАН: Снижение ключевой ставки может подогреть спрос на жилье в 2026 году

Снижение ключевой ставки Центробанка до 16 процентов может подогреть спрос на жилье в России в 2026 году. Такой прогноз дали эксперты, опрошенные РИА Новости.

По словам аналитика риелторской компании «Этажи» Александра Иванова, в январе ожидается высокий спрос на первичном рынке из-за ограничений семейной ипотеки, которые начнут действовать с 1 февраля. После интерес начнет спадать. «Спрос на вторичном рынке будет зависеть от стабильности и скорости снижения ключевой ставки», — добавил специалист.

В «Циан» считают, что пик интереса к к жилью придется на вторую половину 2026 года. По итогам 12 месяцев спрос на новостройки может вырасти на 10-15 процентов, а на «вторичку» — на 5-7 процентов. При этом директор группы «Плюс» Александр Попов отметил, что реальный рост спроса на всем рынке жилья при снижении ставок по рыночной ипотеке до более комфортных уровней составит около 12-13 процентов. Эксперты также предполагают, что снижение ключевой ставки может способствовать возвращению рыночной ипотеки.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о распространении семейной ипотеки на вторичный рынок. Он напомнил, что в ряде российских городов уже есть возможность купить готовое жилье с помощью льготной программы.