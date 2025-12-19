Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 19 декабря 2025Экономика

Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

РИАН: Снижение ключевой ставки может подогреть спрос на жилье в 2026 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Снижение ключевой ставки Центробанка до 16 процентов может подогреть спрос на жилье в России в 2026 году. Такой прогноз дали эксперты, опрошенные РИА Новости.

По словам аналитика риелторской компании «Этажи» Александра Иванова, в январе ожидается высокий спрос на первичном рынке из-за ограничений семейной ипотеки, которые начнут действовать с 1 февраля. После интерес начнет спадать. «Спрос на вторичном рынке будет зависеть от стабильности и скорости снижения ключевой ставки», — добавил специалист.

В «Циан» считают, что пик интереса к к жилью придется на вторую половину 2026 года. По итогам 12 месяцев спрос на новостройки может вырасти на 10-15 процентов, а на «вторичку» — на 5-7 процентов. При этом директор группы «Плюс» Александр Попов отметил, что реальный рост спроса на всем рынке жилья при снижении ставок по рыночной ипотеке до более комфортных уровней составит около 12-13 процентов. Эксперты также предполагают, что снижение ключевой ставки может способствовать возвращению рыночной ипотеки.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о распространении семейной ипотеки на вторичный рынок. Он напомнил, что в ряде российских городов уже есть возможность купить готовое жилье с помощью льготной программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию во время прямой линии Путина

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Путин предложил обеспечить безопасность при выборах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok