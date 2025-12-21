Реклама

Россия
07:29, 21 декабря 2025Россия

В Кремле уточнили направленность возможного диалога Путина и Макрона

Песков: Диалог Путина и Макрона нужен, чтобы понять позиции обеих сторон
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Возможный диалог президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона нужен для того, чтобы понять позиции обеих сторон. Направленность такого разговора уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Это должен быть диалог с тем, чтобы попытаться понять позиции друг друга», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Путин всегда готов «детально, искренне и последовательно» доносить свою позицию до собеседников.

Ранее в Кремле заявили о готовности российского лидера к диалогу с Эммануэлем Макроном. Песков отметил, что, если есть обоюдная политическая воля, то намерения президента Франции можно оценить только положительно.

