07:06, 21 декабря 2025Мир

В США заявили о нежелании поддерживать финансирование Киева

Конгрессвумен Луна: С гордостью заявляю, что против любого финансирования Киева
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) Анна Паулина Луна заявила, что выступает против какой-либо финансовой поддержки Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее выступление на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Аризона.

Луна отмечает, что Америка направила Киеву миллионы долларов, а Украина в свою очередь просто отмывает деньги.

«Я с гордостью заявляю, что ни разу не голосовала за отправку хотя бы одного доллара Украине, и я все еще не намерена голосовать за это», — подчеркнула Луна.

Ранее стало известно о большом коррупционном скандале в Киеве. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обыском к главе офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку.

После обысков Ермак подал в отставку, а украинский президент Зеленский анонсировал перезагрузку офиса.

