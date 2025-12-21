Восемь цыганок «родили» более 600 детей ради выплат

Восемь цыганок зарегистрировали более 600 несуществующих детей ради выплат

Восемь цыганок обманули государство на 237 миллионов рублей с помощью несуществующих детей. Об этом в своем Telegram-канале пишет официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, женщинам помогал житель столичного региона. Он обращался в многофункциональные центры в Москве и в загсы Самары и Нижнего Новгорода и заявлял, что присутствовал на домашних родах. На якобы родившихся детей оформляли свидетельства о рождении, с помощью которых лжематери получали социальные выплаты.

Всего мошенницы «родили» более 600 детей. В отношении них возбудили 89 уголовных дел. Группа аферистов обвиняется в мошенничестве при получении выплат и подделке документов, совершенных в составе преступного сообщества.

