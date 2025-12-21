Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:39, 21 декабря 2025Силовые структуры

Восемь цыганок «родили» более 600 детей ради выплат

Восемь цыганок зарегистрировали более 600 несуществующих детей ради выплат
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Восемь цыганок обманули государство на 237 миллионов рублей с помощью несуществующих детей. Об этом в своем Telegram-канале пишет официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, женщинам помогал житель столичного региона. Он обращался в многофункциональные центры в Москве и в загсы Самары и Нижнего Новгорода и заявлял, что присутствовал на домашних родах. На якобы родившихся детей оформляли свидетельства о рождении, с помощью которых лжематери получали социальные выплаты.

Всего мошенницы «родили» более 600 детей. В отношении них возбудили 89 уголовных дел. Группа аферистов обвиняется в мошенничестве при получении выплат и подделке документов, совершенных в составе преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что в Китае бывшая возлюбленная известного в игровой индустрии бизнесмена Сюй Бо отказалась отдавать ему долг из-за его 300 детей. Женщина рассказала, что у большинства его детей даже нет регистрации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пескову не понравились некоторые вопросы на прямой линии Путина. Что он сказал о реакции президента на «Итоги года»?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Помощник Путина раскрыл ожидания от США

    Во Франции отреагировали на заявление США по «глубинному государству»

    В Кремле ответили на вопрос о поздравлении Трампа с Новым годом

    Футболист «Барселоны» получил тяжелую травму на тренировке

    Военный предупредил о массированном налете Украины на Россию

    Раскрыты личности находившихся вместе с экс-лидером ОПГ на перевернувшейся в Мытищах лодке

    Восемь цыганок «родили» более 600 детей ради выплат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok