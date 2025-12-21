Марочко: ВСУ пытаются спасти ситуацию и наращивают группировку у Константиновки

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается стабилизировать ситуацию в Константиновке Донецкой Народной республики (ДНР) и наращивают свою группировку, перебрасывая туда дополнительные силы и средства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Несмотря на то, что противник, по словам Марочко, активно сопротивляется у данного населенного пункта, российские военнослужащие действуют решительно и используют уже проверенную тактику — охват населенного пункта.

«Так называемые клещи уже сформированы вокруг Константиновки и мы (бойцы российской армии — прим. «Ленты.ру») планомерно начинаем эти клещи сжимать и выдавливать противника из города», — добавил Марочко.

Ранее президент России Владимир Путин предсказал скорое взятие Вооруженными силами России Константиновки и Красного Лимана в ДНР.