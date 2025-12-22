Реклама

20:35, 22 декабря 2025

Стало известно об уничтожении первого поставленного ВСУ австралийского танка Abrams

«Военная хроника»: Под Покровском уничтожен первый австралийский танк M1 Abrams
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yi-Chin Lee / Reuters

В районе Красноармейска (украинское название — Покровск) российские войска уничтожили первый танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) M1 Abrams, поставленный Австралией. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Похоже, что российские дроноводы зарубили около Покровска первый австралийский танк M1 Abrams», — говорится в посте.

Авторы канала отмечают, что танки прибыли на Украину «буквально на днях» и «неудачно вступили в бой прямо с колес».

Ранее журналисты издания Military Watch Magazine высказали мнение, что ВСУ чаще всего напрасно теряют военную технику, поставленную Западом. Так, большая часть танков Abrams сгорела на поле боя.

