18:45, 22 декабря 2025Спорт

Хоккейный ЦСКА подписал контракт с олимпийским чемпионом

Хоккейный ЦСКА подписал контракт с олимпийским чемпионом Калининым
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Хоккейный ЦСКА подписал контракт с олимпийским чемпионом Сергеем Калининым. Об этом сообщается в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

34-летний нападающий подписал с армейцами пробный контракт 6 декабря, сыграв за клуб три матча. ЦСКА подписал с ним полноценное соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.

Калинин уже играл за ЦСКА в период с 2018 по 2020 год. Вместе с красно-синими он стал обладателем Кубка Гагарина. Также он представлял ряд других клубов КХЛ. Кроме того, за плечами форварда опыт выступлений в НХЛ: он защищал цвета «Нью-Джерси Девилз» и играл в системе «Торонто Мейпл Лифс».

Нападающий вызывался в сборную России. В составе национальной команды Калинин выигрывал чемпионат мира-2014 и стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в 2018 году.

