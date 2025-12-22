Капитан суперъяхты для миллионеров рассказал о самом приятном из них

Пользователь Reddit с ником LengthinessSuper87 раскрыл имя звезды шоу-бизнеса, которая произвела на него наибольшее впечатление. По словам мужчины, последние десять лет он служит капитаном суперъяхты для миллионеров.

«Кто из гостей понравился мне больше всего? Актер Том Хэнкс и члены его семьи — обожаю этих ребят. У мистера Хэнкса одни из самых сильных моральных принципов, которые я когда-либо встречал, и я не могу не выразить восхищения этим человеком и его семьей», — отметил автор.

Он добавил, что многие его клиенты из числа миллионеров при встрече кажутся до боли обычными людьми. Часть из них формирует такой образ в СМИ с помощью PR-специалистов, однако некоторые действительно просто просыпаются по утрам, смотрят телевизор и обсуждают новости с близкими.

Ранее бывший капитан суперъяхты раскрыл правду о сексе с гостями и членами экипажа. По его словам, интимные отношения между плывущими на корабле возможны, но с некоторыми оговорками.