12:51, 22 декабря 2025Россия

Минздрав региона России посмеялся над едва не лишившейся жизни пенсионеркой

Минздрав Свердловской области посмеялся над подавившейся сосиской пенсионеркой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Ryzhov / Shutterstock / Fotodom

Минздрав Свердловской области посмеялся над подавившейся сосиской и едва не лишившейся жизни пенсионеркой. Сообщение о случившемся опубликовано в Telegram-канале министерства.

Пресс-служба опубликовала отчет о вызове бригады скорой помощи к пенсионерке, в пищеварительных путях которой застряла сосиска. Пост написан в ироничной манере и озаглавлен как «Хоррор про несостоявшуюся сосиску-убийцу».

Сначала всe шло нормально. Но вдруг, будто живое существо, сосиска выскользнула из-под контроля челюсти, скользнув глубже, чем следовало бы. Последовал приступ паники, глаза расширились от страха. Пенсионерка осознала, что теперь она сражается не просто с едой — это битва за выживание. Паника нарастала. Голова кружилась, мысли путались. Это была не та сосиска, которой положено мирно перевариваться в желудке. Нет, она хотела большего.

Пресс-служба Минздрава Свердловской областиФрагмент поста в Telegram-канале

Следующим постом в Telegram-канале стало изображение «кровожадной» сосиски с хищным оскалом.

Саму россиянку удалось спасти. «При этом в ее холодильнике еще оставались 6 штук ее [сосиски] братьев», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Кабардино-Балкарии ребенок подавился пирожком на перемене. Спасти школьника не смогли.

