Москвичам рассказали о погодном новогоднем чуде

Вильфанд: Москву ожидает нестабильная погода с потеплением в конце недели

На текущей неделе в Москве ожидается нестабильная погода с потеплением после резкого понижения температуры. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Тот случай, который подтверждает, что в новогоднюю ночь происходят такие невероятные чудеса. И в предпраздничный период аналогичная ситуация. Еще в пятницу все модели демонстрировали устойчивое понижение температуры. А нынешние прогнозы, которые сегодня выпущены, показывают, что в течение этой недели будут очень сильные колебания», — отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, переменчивая погода связана с прохождением циклонического образования через европейскую Россию. Москва окажется на периферии события. В результате в понедельник, 22 декабря, в столице будет до плюс двух градусов, а к вечеру — до минус трех — минус пяти градусов. В ночь на вторник и днем ожидается около минус 8 — минус 10, а в ночь на среду — минус 14 — минус 16 градусов.

«Днем (в среду) начнется постепенное повышение температуры. Хотя, конечно, это зимняя погода. Максимальные значения будут минус пять — минус семь градусов», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что 22 декабря на дорогах и тротуарах Москвы ожидается сильная гололедица.