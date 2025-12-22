Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:30, 22 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Мужчинам дали совет для восстановления волос при облысении

Врач Ионов: При облысении гормональная терапия не всегда эффективна
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Diego Cervo / Shutterstock / Fotodom

При естественной (эндокринной) алопеции выпадение волос начинается после 50 лет и связано с возрастным снижением уровня тестостерона, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что снижение тестостерона вызывает уменьшение количества дигидротестостерона и нарушает образование новых волосяных фолликулов. Они формируются медленнее или вовсе перестают образовываться, добавил он. Облысение с 25 лет обусловлена генетическими особенностями: изменениями в нескольких генах, из-за которых вырабатывается избыточное количество тестостерона и дигидротестостерона, рассказал эксперт.

«При низком уровне тестостерона врач может назначить гормональную терапию, однако практика показывает, что она не всегда эффективно замедляет процесс выпадения волос. Более действенными считаются современные методы — лазерная терапия, плазмотерапия (переливание собственной плазмы) или пересадка волос», — сказал Ионов.

Врач добавил, что пересаженные волосы не подвергаются последующему воздействию тестостерона и дигидротестостерона, поэтому результат процедуры сохраняется надолго

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Швеция задержала российское судно Adler. Это не первый случай, когда страна НАТО препятствует проходу по Балтийскому морю

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Представители США и Украины по итогам переговоров опубликовали одинаковые посты

    В России объяснили последствия выхода США из ОБСЕ

    Мужчинам дали совет для восстановления волос при облысении

    Простая комбинация добавок показала эффект против смертельного вида рака

    Россиянку осудили за унижение погибших на СВО военных

    Раскрыта ошибка Европы в отношении России

    Известного монашеским образом жизни легендарного бодибилдера не стало в 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok