Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:54, 22 декабря 2025Экономика

В России озаботились массовыми неплатежами госкомпаний

«Ведомости»: МЭР создаст рабочую группу по мониторингу неплатежей госкомпаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минэкономразвития совместно с деловыми объединениями, Банком России и Корпорацией малого и среднего предпринимательства (КМСП) создаст рабочую группу по мониторингу за неплатежами госкомпаний, которые приняли хронический характер. О таком поручении главы ведомства Максима Решетникова со ссылкой на два источника пишут «Ведомости».

Речь идет о контрактах, заключаемых в рамках 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием, их дочерних обществ, бюджетных учреждений и унитарных предприятий). Член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин назвал проблему с ними «системной и очень серьезной», потому что задержки длятся от месяца до трех.

По его словам, с помощью отсрочки платежа компании, по сути, получают беспроцентный кредит, поскольку они пользуются средствами без последствий для себя. В том числе предприятия прокручивают деньги на депозитах для получения дополнительного дохода.

Мониторинг позволит создать реестр заказчиков, особенно часто злоупотребляющих задержками по контрактам в рамках 223-ФЗ. Помимо этого, деловые объединения и КМСП предложили включить в KPI для топ-менеджеров госкомпаний отсутствие задолженностей перед МСП-поставщиками и уже заручились согласием ряда профильных ведомств.

Представитель КМСП указал, что в 2025 году частота и объем неплатежей выросла в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вместе с тем вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТМП) Елена Дыбова признала, что нередко госкомпании нарушают обязательства из-за того, что сами сталкиваются с неплатежами.

Ранее замглавы Казначейства Анна Катамадзе отмечала, что из-за не слишком строгих требований 223-ФЗ госзаказчики переносят сроки оплаты по своему усмотрению. При этом зачастую срыв оплаты действительно выглядит преднамеренным с целью получения доходов через депозиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта предварительная причина взрыва автомобиля в Москве

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Россияне стали реже ходить в ТЦ

    Мужчина поймал маленькую рыбу и побил 35-летний рекорд

    Очевидец описал состояние пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

    «Самый сексуальный учитель математики» снялся обнаженным в душе

    Блогер описал отношение китайцев к русским туристам словами «думают, что ты из Казахстана»

    На Западе предрекли сложности Макрону из-за слов о Путине

    Россиянин закопал тещу на кладбище домашних животных и набрал на нее кредиты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok