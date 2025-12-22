В России озаботились массовыми неплатежами госкомпаний

«Ведомости»: МЭР создаст рабочую группу по мониторингу неплатежей госкомпаний

Минэкономразвития совместно с деловыми объединениями, Банком России и Корпорацией малого и среднего предпринимательства (КМСП) создаст рабочую группу по мониторингу за неплатежами госкомпаний, которые приняли хронический характер. О таком поручении главы ведомства Максима Решетникова со ссылкой на два источника пишут «Ведомости».

Речь идет о контрактах, заключаемых в рамках 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием, их дочерних обществ, бюджетных учреждений и унитарных предприятий). Член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин назвал проблему с ними «системной и очень серьезной», потому что задержки длятся от месяца до трех.

По его словам, с помощью отсрочки платежа компании, по сути, получают беспроцентный кредит, поскольку они пользуются средствами без последствий для себя. В том числе предприятия прокручивают деньги на депозитах для получения дополнительного дохода.

Мониторинг позволит создать реестр заказчиков, особенно часто злоупотребляющих задержками по контрактам в рамках 223-ФЗ. Помимо этого, деловые объединения и КМСП предложили включить в KPI для топ-менеджеров госкомпаний отсутствие задолженностей перед МСП-поставщиками и уже заручились согласием ряда профильных ведомств.

Представитель КМСП указал, что в 2025 году частота и объем неплатежей выросла в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вместе с тем вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТМП) Елена Дыбова признала, что нередко госкомпании нарушают обязательства из-за того, что сами сталкиваются с неплатежами.

Ранее замглавы Казначейства Анна Катамадзе отмечала, что из-за не слишком строгих требований 223-ФЗ госзаказчики переносят сроки оплаты по своему усмотрению. При этом зачастую срыв оплаты действительно выглядит преднамеренным с целью получения доходов через депозиты.