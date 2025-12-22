Орбан: Деньги венгров должны оставаться в их стране, а не у украинских олигархов

Деньги венгров должны оставаться в их стране, а не поступать в кошельки украинских олигархов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире своего YouTube-канала.

«Место денег венгров скорее на территории венгерской равнины, на четырехполосной трассе, чем под обстрелом на Донбассе или в позолоченной ванной украинских олигархов», — подчеркнул политик.

С таким заявлением Орбан выступил на открытии автомагистрали М4 в Венгрии.

В ноябре во время обыска у украинского бизнесмена Тимура Миндича, называемого «кошельком» президента Владимира Зеленского, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обнаружили золотой унитаз.