Орбан заявил, что санкции против России сокрушили европейскую экономику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что санкции Европы против России привели к разрушению не столько российской, сколько европейской экономики.

«Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает», — заявил он.

Ранее Орбан заявил, что изъятие российских активов ЕС — эквивалент объявления войны. Он подчеркнул, что подобные действия в истории никогда не оставались без ответа. Политик подтвердил, что выступит против конфискации на саммите ЕС, а в случае принятия такого решения Венгрия подаст иск в суд Евросоюза.