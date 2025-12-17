Орбан рассказал о письме Путину перед саммитом ЕС

Орбан рассказал о письме Путину и угрозе суда с ЕС из-за российских активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту России Владимиру Путину с вопросом о возможной реакции Москвы на конфискацию Европейским союзом (ЕС) замороженных активов страны. Об этом политик сообщил перед саммитом Евросоюза в Брюсселе, который состоится 18-19 декабря, передает Magyar Nemzet.

«Я спрашивал президента Путина, последует ли ответ, если ЕС заберет российские активы, и примут ли россияне во внимание, кто голосовал за это решение», — рассказал Орбан. По его словам, в ответном письме из Москвы предупредили о «решительном ответе с использованием всех инструментов международного права».

В то же время в письме отмечалось, что руководство РФ будет принимать во внимание «позицию государств-членов Евросоюза» по этому вопросу. «Таким образом, мы, венгры, защитили себя и мы ясно дали понять, и я делаю это сейчас, что Венгрия не поддержит изъятие не только у России, но и у какой-либо другой страны ее золотовалютных резервов», — подчеркнул премьер.

Политик подтвердил, что выступит против конфискации на саммите ЕС, а в случае принятия такого решения Венгрия подаст иск в суд Евросоюза. Орбан назвал изъятие активов эквивалентом объявления войны, подчеркнув, что подобные действия в истории никогда не оставались без ответа.

Ранее Орбан заявил, что избежать конфискации активов России вряд ли удастся — вероятно, в Брюсселе при необходимости вновь перепишут правила и примут решение квалифицированным большинством голосов. Премьер-министр напомнил, что на прошлой неделе в Брюсселе проголосовали по изменению процедуры заморозки российских активов. Изначально для него требовалось единогласие, но так как достичь его не удалось, это правило было изменено, благодаря чему стало достаточно большинства в две трети голосов.