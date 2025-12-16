Орбан счел почти неизбежной конфискацию активов России

Орбан заявил, что конфискации активов России вряд ли удастся избежать

Избежать конфискации активов России вряд ли удастся избежать — вероятно, в Брюсселе при необходимости вновь перепишут правила и примут решение квалифицированным большинством голосов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с порталом Patriota.

«Этого следует избежать, хотя я вижу мало шансов, потому что нас мало... По этому вопросу нужно единогласие, но легко представить, что во время обсуждения они заявят, что нет необходимости в единогласном решении, как это было в прошлый раз», — сказал политик, подчеркнув, что в таком случае Венгрия никак не сможет повлиять на это решение, и тогда придется думать, как избежать последствий.

Премьер-министр напомнил, что на прошлой неделе в Брюсселе проголосовали по изменения процедуры заморозки российских активов. Изначально для него требовалось единогласие, но так как достичь его не удалось, это правило было изменено, благодаря чему стало достаточно большинства в две трети голосов.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что тяга Европы к воровству видна на примере с замороженными активами России.