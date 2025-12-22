Отражавший атаку на российское приграничье боец получил ранение лица

Гладков: Отражавший атаку на Белгородскую область боец получил ранение лица

Отражавший атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российское приграничье боец подразделения «Орлан» получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным главы региона, ВСУ пытались атаковать город Шебекино FPV-дроном. Отражая атаку беспилотника, российский боец получил минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и ноги.

«Сослуживцами пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Других деталей произошедшего не приводится. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря ВСУ атаковали регионы России десятками дронов. Над Брянской областью, Краснодарским краем и Черным морем сбили 41 дрон.

