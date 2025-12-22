Реклама

14:30, 22 декабря 2025Россия

Отражавший атаку на российское приграничье боец получил ранение лица

Гладков: Отражавший атаку на Белгородскую область боец получил ранение лица
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Отражавший атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российское приграничье боец подразделения «Орлан» получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным главы региона, ВСУ пытались атаковать город Шебекино FPV-дроном. Отражая атаку беспилотника, российский боец получил минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и ноги.

«Сослуживцами пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Других деталей произошедшего не приводится. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря ВСУ атаковали регионы России десятками дронов. Над Брянской областью, Краснодарским краем и Черным морем сбили 41 дрон.

