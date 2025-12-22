Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:16, 22 декабря 2025Путешествия

Пассажирка решила поспать в аэропорту Москвы и оказалась в ловушке в капсульном отеле

Пассажирка решила поспать в аэропорту Внуково и оказалась заперта в капсуле
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пассажирка самолета решила поспать перед рейсом в московском аэропорту Внуково и оказалась в ловушке в одной из капсул отеля «Аэрослип». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что капсулу, в которой она заперта, не удается открыть, а через час у женщины вылет. Сотрудники авиагавани пытаются вызволить пассажирку самостоятельно, однако пока безуспешно. Ожидается бригада спасателей.

Ранее сотни россиян с детьми на 15 часов застряли в аэропорту Москвы и попали на видео. Около 300 человек ожидали вылета из Домодедово в Хургаду, Египет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт раскол между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В российском городе кипяток залил многоэтажный дом и попал на видео

    Туристка устроила фотосессию на скалах в Египте, была накрыта волной и чудом выжила

    Россиянка с покупательницей попали под следствие за сделку с ребенком

    Умер британский певец Крис Ри

    Телохранитель Майкла Джексона объяснил появление поп-короля на фото с Эпштейном

    Яна Рудковская вышла на публику в образе за сотни тысяч рублей

    Страна БРИКС охладела к российскому пиву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok