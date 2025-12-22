Пассажирка решила поспать в аэропорту Москвы и оказалась в ловушке в капсульном отеле

Пассажирка решила поспать в аэропорту Внуково и оказалась заперта в капсуле

Пассажирка самолета решила поспать перед рейсом в московском аэропорту Внуково и оказалась в ловушке в одной из капсул отеля «Аэрослип». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что капсулу, в которой она заперта, не удается открыть, а через час у женщины вылет. Сотрудники авиагавани пытаются вызволить пассажирку самостоятельно, однако пока безуспешно. Ожидается бригада спасателей.

Ранее сотни россиян с детьми на 15 часов застряли в аэропорту Москвы и попали на видео. Около 300 человек ожидали вылета из Домодедово в Хургаду, Египет.