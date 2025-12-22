Реклама

Экономика
14:04, 22 декабря 2025Экономика

ПИК сорвал сроки сдачи четырех домов и разозлил москвичей

Застройщик ПИК дважды сорвал сроки сдачи четырех корпусов ЖК «Митинский лес»
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Застройщик ПИК дважды сорвал сроки сдачи четырех домов в Москве и разозлил покупателей квартир. Об этом сообщает Restate.

Речь идет о четырех корпусах жилого комплекса (ЖК) «Митинский лес». Жители столицы пожаловались, что девелопер должен был выдать им ключи от жилья еще в октябре. Однако срок перенесли на 30 декабря. Новый год дольщики планировали встречать в новых квартирах, но и этого не случилось. Теперь ключи обещают выдать 31 марта.

Москвичи планируют обратиться в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Москомстройинвест. А с 2026 года собираются подать иски на миллионы рублей неустойки. При этом квартиры и места общего пользования в домах находятся в неподобающем состоянии — в них грязно и разбросан строительный мусор.

Ранее несколько ЖК от застройщика ПИК в Москве буквально утонули в мусоре. С проблемами столкнулись ЖК «Саларьево парк» в районе Коммунарка, ЖК «Амурский парк» на востоке столицы и ЖК «Позитив». На опубликованных фотографиях с территории комплексов видно, что мусор не поместился в баки и лежит горой рядом с ними.

