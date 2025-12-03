Московские ЖК от застройщика ПИК утонули в мусоре

ЖК «Саларьево парк» и «Позитив» в столице столкнулись с мусорным коллапсом

Несколько жилых комплексов (ЖК) от застройщика ПИК в Москве буквально утонули в мусоре, сообщает Telegram-канал «ЧП / Москва».

С проблемами столкнулись ЖК «Саларьево парк» в районе Коммунарка, ЖК «Амурский парк» на востоке столицы и ЖК «Позитив». На опубликованных фотографиях с территории комплексов видно, что мусор не поместился в баки и лежит горой рядом с ними. Также видно, что в мусорных пакетах утопает припаркованный во дворе автомобиль.

Ранее в московском жилом комплексе бизнес-класса «Савеловский Сити» из кранов в квартирах потекла вода цвета американо. Жители комплекса рассказали, что сталкиваются с проблемой уже несколько месяцев.

Также сообщалось, что ЖК «Измайловский лес» в подмосковной Балашихе захватили полчища крыс. Жители рассказали, что зверьки бегают по детским площадкам и забираются в днища автомобилей.