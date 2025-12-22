В Центральной России возникла проблема с яйцами

«Ъ»: Занимающая 20 % рынка в ЦФО птицефабрика «Волжанин» остановила отгрузку яиц

Птицефабрика «Волжанин», занимающая 20 процентов рынка яиц в Центральном федеральном округе (ЦФО), остановила отгрузку продукции на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на письма компании контрагентам сообщает «Коммерсантъ».

Собеседник издания на рынке рассказал, что прекращение поставок связано с выявлением на площадке предприятия высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). В настоящее время решается вопрос о возобновлении хотя бы частичных поставок.

Эта информация подтверждается письмом государственной ветеринарной службы Ярославской области. Ведомство проинформировало предприятия региона о необходимости защитных мер из-за выявления очага ВПГП. Они предусматривают, в том числе, запрет на посещение птицефабрик посторонними и ужесточение контроля за дезинфекцией.

«Волжанин» — третья по объемам производства куриных яиц предприятие в стране и крупнейшее в ЦФО. Прогнозируемый объем выпуска в текущем году составлял 1,24 миллиарда яиц.

Как объяснил президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев, яичные птицефабрики чаще других сталкиваются с ВПГП из-за высокой плотности птиц. Как правило, после завершения падежа поголовье уничтожается, после чего в птичниках проводят карантин, а далее ограничения на работу действуют в течение 28 дней. По словам эксперта, на всех процедуры и восстановление популяции у птицефабрик уходит около полугода, потому что несушек приходится выращивать в среднем три-четыре месяца.

На прошлой неделе в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что стоимость куриных яиц снизилась в 2025 году после роста в предыдущие годы.